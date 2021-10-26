«Врет себе и мне»: Нелли Уварова — об отношениях с мужем

Уварова рассказала, что не так в ее личной жизни.

Актриса театра и кино, звезда российского сериала нулевых «Не родись красивой» Нелли Уварова поменяла образ и с удовольствием пообщалась с Екатериной Гордеевой на YouTube-канале «Скажи Гордеевой». Там она призналась, что в ее втором браке появились трудности.

Ведущая спросила у гостьи, легко ли ей быть в браке с актером, с человеком такой же профессии. На что Нелли сказала, что ей трудно.

«Многое не видишь сначала, потом начинаешь видеть, потом глаза закрываешь, потом перестаешь закрывать. Это тяжело, профессия амбициозная. Важно сохранить себя и не зависеть от общественного мнения», — поделилась Уварова.

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Актриса дала откровенный намек, что у них с мужем сейчас трудности во взаимоотношениях.

«Тяжело, когда годы веришь человеку, а потом понимаешь, что мнение человека ничего не значит, что он не авторитет для тебя, потому что он давно сам себе врет. Сам себе. Почему же он будет с тобой откровенен?»

При этом актриса заметила, что в более ранних интервью не видела в браке с актером никаких проблем, шутя относилась к этому. Однако теперь понимает недостатки такого союза.

Нелли призналась, что не влюблена сейчас, а находится в тишине, постигает окружающий мир и пытается принять все то, что происходит в ее жизни. Видимо, в браке Уваровой сегодня какие-то серьезные трудности, раз она в такой форме высказалась о муже.

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