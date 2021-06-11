«Катя Пушкарева уже не та»: в Сети обсуждают располневшую и сменившую имидж Нелли Уварову

Среди звездных гостей на шоу Ивана Урганта на Первом канале отметилась актриса Нелли Уварова. Знаменитость пришла по случаю столетнего юбилея молодежного театра, в котором служит уже много лет.

Многие телезрители полюбили и запомнили Уварову по роли «гадкого утенка» Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой», который шел в середине 2010-х годов. И представшая в студии у Урганта нынешняя Уварова оказалась кардинально другой — ее от той самой хрупкой брюнетки теперь отличает белокурая стрижка и корпулентная фигура. В Сети стали обсуждать новый имидж звезды.

«Нелли Уварову не узнать теперь. Вот как изменилась Екатерина Пушкарева из сериала Не родись красивой», «Уварова поправилась, не узнать», «Уварова поперек себя шире стала», «Нелли так поправилась или она беременна?», «Я думала бабушка какая-то, а это Катя Пушкарева», «Уварова снова беременна?», «Катя Пушкарева уже не та», — пишут одни.

Другие пользователи, напротив, убеждают оппонентов, что новая фигура Уваровой очень подходит. А то и вовсе подозревают ее в беременности.

«Фигура Нелли к лицу», «Уварова как поправилась, но ее не портит полнота», «Вот это перемены! Иногда полнота к лицу», — считают другие.

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