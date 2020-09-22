«Как так? Не хочу»: Нелли Уварова рассказала, как встретила пандемию, сыграв в сериале про вирус

21 сентября на канале «Россия 1» стартовал показ сериала «Закрытый сезон». Это сложная драма про эпидемию неизвестного вируса, которая началась в маленьком курортном городке. Съемки проходили с августа по октябрь в Крыму. Одну из ролей в новой картине сыграла звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова. Она рассказала журналистам, каково это было разыграть перед камерой вирусную катастрофу, а через несколько месяцев оказаться в похожей ситуации, только в реальности.

По словам актрисы, в начале пандемии у нее появилось ощущение, что где-то это все она уже видела. Сравнение реальной жизни и сериала вызвало у 40-летней артистки истерический смех.

«Знаете, такое бывает, когда видишь сон настолько реальный, что кажется, будто это уже произошло. И когда оно потом опять происходит наяву, думаешь: «Как так? Не хочу», — рассказала Уварова в интервью каналу RT.

Актриса поделилась, что вынужденная самоизоляция не выбила ее из колеи, а, наоборот, оказалась крайне необходимой паузой в работе. До коронавируса у звезды сериалов был невероятно плотных рабочий график, она настолько загоняла свой организм, что даже заболела. Но карантин хорошо повлиял на нее, дав время прийти в себя.

«При всей угнетающей обстановке снаружи внутри меня все устаканивалось, укладывалось, оседало. Ненужное выкидывалось. Я столько мешков вынесла из дома за этот период!» — призналась Нелли.

По ее словам, если бы из-за пандемии она не осталась дома, то точно бы слегла из-за переутомления.