«Сказала, что очень любила сериал «Не родись красивой»: Машкова поведала о встрече с Джоли в США

Актриса Мария Машкова в Instagram раскрыла подробности своей случайной встречи в Америке на берегу океана со звездой Голливуда и по совместительству экс-возлюбленной Брэда Питта — Анджелиной Джоли.

«Вчера на второй минуте пробежки я споткнулась и разбила коленку. Сегодня на закате у океана мы встретили Анджелину Джоли и четверых ее детей. К дождю, похоже». Мария Машкова

Одна из подписчиц Марии Машковой поинтересовалась, взяла ли Джоли автограф у российской актрисы. В ответ она ответила следующее: «Нет. Просто сказала, что очень любила сериал «Не родись красивой». Интеллигентно повела себя».

Сериал «Не родись красивой» шел на канале СТС с осени 2005 по лето 2006 года. Многосерийный проект пришлась по душе российскому зрителю. В картине сыграли такие звезды, как Нелли Уварова, Григорий Антипенко, Артем Семакин, Петр Красилов и Ольга Ломоносова. Мария Машкова в сериале исполнила роль секретаря и близкой подруги главной героини.