Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова удивила располневшей фигурой

Культовый сериал начала 2000-х «Не родись красивой» принес Нелли Уваровой небывалую популярность. Маленькая и хрупкая шатенка Катя Пушкарева очаровала не только президента крупной фирмы, но и миллионы телезрителей. Теперь же многие, увидев актрису в студии у Ивана Урганта, удивились. Уварова уже носит яркий блонд и короткую стрижку впечатлила их своей полнотой.

«Изменилась сильно! Вообще не узнала! Вот это перемены – иногда полнота к лицу. А что с Уваровой? Нелли не узнать», — писали пользователи Сети.

К слову, в студии шоу «Вечерний Ургант» актриса появилась не просто так. Вместе с Денисом Шведовым и худруком Российского академического молодежного театра Алексеем Бородиным они поговорят о столетии РАМТа.

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