Разбор стилиста: модные платья на лето 2021 года
Видео
Достоевский и слепота: что вы могли не знать о Джонни Деппе
Видео

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова удивила располневшей фигурой

Актриса появилась в студии шоу Ивана Урганта.

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова удивила располневшей фигурой
Нелли Уварова. Фото: Global Look Press

Культовый сериал начала 2000-х «Не родись красивой» принес Нелли Уваровой небывалую популярность. Маленькая и хрупкая шатенка Катя Пушкарева очаровала не только президента крупной фирмы, но и миллионы телезрителей. Теперь же многие, увидев актрису в студии у Ивана Урганта, удивились. Уварова уже носит яркий блонд и короткую стрижку впечатлила их своей полнотой.

«Изменилась сильно! Вообще не узнала! Вот это перемены – иногда полнота к лицу. А что с Уваровой? Нелли не узнать», — писали пользователи Сети.

К слову, в студии шоу «Вечерний Ургант» актриса появилась не просто так. Вместе с Денисом Шведовым и худруком Российского академического молодежного театра Алексеем Бородиным они поговорят о столетии РАМТа.

Смотрите также:

Тэги

"Вечерний Ургант"«Не родись красивой»Иван УргантНелли Уваровасериал "Не родись красивой"