«Никаких предвзятостей»: Моргенштерн готов на пиар-роман

Еще летом российский рэпер и блогер Алишер Моргенштерн клялся, что не пойдет на интервью к Ксении Собчак. Юноша отказывался даже ответить на пару ее вопросов, требуя за это деньги, на премии Муз-ТВ. Однако он все же появился в двухчасовом видео-интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Ведущая поинтересовалась у гостя, готов ли он на пиар-роман. Скандально-известный блогер согласился, особо не задумываясь.

«Если бы Дилара (жена) сказала бы «ок», если это весело и можно выжать супер грандиозный прикол, то почему нет? У меня касательно себя нет никаких предвзятостей. Я к себе отношусь как к кукле в своих же руках. Мое тело — инструмент, им можно управлять и делать всякие штуки», — поделился мнением Алишер.

Блогер уже не раз доказывал, что способен на самые различные выходки: может выйти в платье, приехать на премию на инвалидной коляске, сжечь огромную пачку денег. Однако Алишер признался, что не готов делать что-то, если оно может причинить вред или боль кому-то.

«Если это несет в себе зло, негатив — я этого делать не буду», — категорично заявляет Моргенштерн.

Он привел в пример выходки блогерши Инстасамки и негативно оценил ее поступки, больше похожие на провокации. Он считает, что общественность должна быть шокирована, но это должно быть исключительно в позитивном ключе.

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