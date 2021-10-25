Не хочу быть звездой: Моргенштерн об общественном мнении

Российский музыкальный исполнитель в жанре поп и рэп Алишер Моргенштерн появился в интервью у Ксении Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Там певец рассказал о своем отношении к общественному мнению.

Рэпер признался, что достаточно давно задумывался о мнении окружающих, это уже перестало его беспокоить.

«Раньше я постоянно обижался на то, что люди не понимают великого гения. Я считал, что творю величайшее искусство. Я и сейчас так считаю, но уже не хочу это доказывать. Меня обижало, что люди меня не понимают, но сейчас я знаю, не все думают как я», — поделился Алишер.

Парадокс своей славы блогер объясняет так: «Смысл в том, что смысла нет». По мнению Моргенштерна, людей как раз и цепляет то, что он делает бессмысленные продукты. Себя он назвал популярной пустотой. При этом рэпер говорит, что не боится быть забытым.

«Желание стать лучшим достигнуто. Я не знаю, что мне дальше и чего я хочу. Я карабкался на вершину, постоянно менялся, стал собой. Я не знаю, что дальше будет. Наполняться смыслом я не хочу. Я не хочу быть звездой».

Моргенштерн признается, что имеет все нужные ресурсы в руках, может влиять на аудиторию, но не знает, как этим пользоваться. Сейчас рэпер пытается разрешить для себя этот вопрос.

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