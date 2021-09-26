«Чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее»: Моргенштерн открыл бургерную в центре Москвы

Судя по всему, слава рэпера Тимати не дает покоя его более молодым коллегам. Теперь и 23-летний Моргенштерн решил, что будет не только петь за деньги, но и кормить своих поклонников. Тоже бургерами.

В это воскресенье в центре Москвы, на улице Никольской с большой помпой рэпер Моргенштерн открыл бургерную под названием Kaif Burger.

«Господа, мы вас ждем! Попробуйте кайф первыми», — пригласил фанатов к себе Моргенштерн.

По его словам, цена у бургеров будет доступной. Цена изделия от самого Моргенштерна 666 рублей. Будут здесь и бургеры от других молодых музыкантов, например, от Славы Марлоу — за 448 рублей. Некоторые блюда в меню отсылают к названиям хитов Моргенштерна.

Рэпер признался, что лично следит за качеством продукции, которую готовят в его бургерной.

«Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее», — добавил Моргенштерн.

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