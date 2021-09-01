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Обыск на теплоходе: свадьба Моргенштерна закончилась визитом полиции

Рэпер устроил необычный праздник.

Обыск на теплоходе: свадьба Моргенштерна закончилась визитом полиции
Моргенштерн. Фото: Global Look Press

В последний день лета один из самых популярных исполнителей современности Алишер Моргенштерн решил жениться. Избранницей стала его давняя подруга, 21-летняя Дилара Зинатуллина. Торжество прошло на теплоходе, который курсировал по Москве-реке. Гостями праздника стали Ксения Собчак, Настя Ивлеева, Артур Пирожков и другие звезды. Ранее сообщалось, что праздник обошелся рэперу в десять миллионов рублей.

Обыск на свадьбе Моргенштерна
Обыск на свадьбе Моргенштерна. Скриншот: instagram.com/xenia_sobchak

Пока публика веселилась, на палубу поднялись стражи правопорядка с собаками. Представители речной полиции искали на палубе наркотики. Об этом в своем микроблоге сообщила Ксения Собчак.

«Свадьба закончилась по классике – ментами, которые устроили наркошмон и час держали всех на коробле. Бэк ту 90-е. Настоящие!», — написала Собчак.

К слову, Ксении доверили вести торжество. Ну, а пока Пирожков развлекал публику своими хитами, молодожены станцевали первый танец под его песню, Настя Ивлеева грустила под черной фатой.

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