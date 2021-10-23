«Цены ниже, чем в Москве»: Веденеева рассказала о жизни на Лазурном берегу

Татьяна Веденеева живет на две страны. В Москве и Подмосковье у нее есть квартира и дача, а во Франции – домик на морском побережье. Где именно располагается недвижимость, телеведущая не признается, но, судя по описанию, на Лазурном берегу.

«Рядом Монако, Альпы спускаются прямо в море… Там все очень близко: 40 минут на машине до Италии, два часа – до Испании, четыре – до Швейцарии и Германии. И место очень интернациональное. Там меньше всего чувствуешь себя пришельцем, — рассказала Веденеева в интервью изданию «Москвич Mag».

По словам актрисы, выбор пал именно на этот регион Европы из-за стоимости на жилье. Ведь цены на апартаменты на побережье Средиземного моря ниже, чем на квартиры в Москве.

«На юге Франции как минимум половина солидной недвижимости принадлежит иностранцам, русским в том числе. До пандемии в сезон три самолета в день были забиты битком, ведь цены на квартиры в Ницце даже на первой береговой линии ниже, чем на квартиры в Москве», — пояснила Веденеева.

Напомним, Татьяна Веденеева дважды была замужем. У нее есть взрослый сын Дмитрий, который получил Лондонское образование.

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