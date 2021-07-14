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Васильева, Веденеева и Ланская сыграют в новом спектакле про школу

Постановка «Бешеный хворост» чем-то напоминает фильм «Дорогая Елена Сергеевна».

Васильева, Веденеева и Ланская сыграют в новом спектакле про школу
Татьяна Веденеева в спектакле «Бешеный хворост». Фото: neglinka29.ru

В новом сезоне московский театр «Школа современной пьесы» представит премьеру «Бешеный хворост», поставленную худруком труппы Иосифом Райхельгаузом. Интересно, что речь идет о совершенно новой пьесе — она была прислана на драматургический конкурс «Действующие лица — 2021» и сразу привлекла внимание режиссера своей дерзостью и актуальностью.

«Иосиф Райхельгауз увидел в пьесе рифму к старому фильму Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна», — сообщается на сайте театра. — Пьеса рассказывает историю ученика старших классов, подвергшегося из-за политического инакомыслия травле со стороны учителей, как бы отзеркаливая картину 1988 года, где пострадавшей оказывается сама преподавательница».

Может ли преподаватель, запрещающий ученикам выражать мысли из-за страха потери собственной репутации, научить чему-то? Это главный вопрос произведения, однако автор не делит персонажей на «черных» и «белых». Зритель сам может выбрать, кто в этой истории герой, а кто жертва.

В спектакле заняты Татьяна Васильева, Татьяна Веденеева, Валерия Ланская, Джульетта Геринг и другие актеры.

Первые показы намечены на 10 и 12 сентября, а также 11 октября.

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