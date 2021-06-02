«Он стал сильно выпивать»: Татьяна Веденеева назвала причину развода с первым мужем

Как отметила актриса и телеведущая, она пыталась вытащить любимого человека из зависимости.

Актриса и телеведущая Татьяна Веденеева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом неудачном браке. Ее мужем был художник Валерий Шапошников.

«Он старше меня на почти 14 лет. Валера привил мне хороший вкус. Стоял и как Цербер говорил: «Это нельзя надевать. Это нельзя носить». Он смотрел мои программы несколько минут и говорил: «Ну, ничего». Это был лучший от него комплимент. Он не разрешал мне краситься. Считал, что женщине лишний макияж не нужен. Когда мне стали приносить мешки писем, то он не ревновал. Считал, что это нормально». Татьяна Веденеева

Как отметила Татьяна Веденеева, первый брак в итоге распался.

«Он порой был деспотичен. Категорически запрещал мне, к примеру, ездить в кавказские республики. Говорил, что я блондинка и мне там нечего делать. Я уехала на год на работу в Японию, а когда вернулась, то муж ушел в себя. Стал выпивать. Художники никому не были нужны.

Я пыталась вытащить его, но это было нелегко. Валера был с нашим ребенком, пока я работала за двоих. Но он не мог реставрировать без бутылки коньяка. Это было главное, из-за чего мы расстались», — заявила Татьяна Веденеева.

Напомним, что многие знают Татьяну Веденееву как тетю Таню из программы «Спокойной ночи, малыши!». Также за ее плечами множество ролей в кино. От первого мужа у нее на свет появился на свет сын Дмитрий.

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