Татьяна Веденеева: «Даже когда меня нет рядом, сын дарит мне цветы»

Знаменитая актриса и телеведущая рассказала о жизни за городом и о возвращении к работе после карантина.

На самоизоляции Татьяне не пришлось скучать — помимо обустройства нового дома на Новорижском шоссе, Веденеева занималась волонтерством. А сразу после дня рождения, который Веденеева отпраздновала 10 июля, артистка вернулась к активной работе — начались съемки в сериале, репетиции в театре.

«В Подмосковье у меня свой Монте-Карло»

— Поздравляем вас с днем рождения и недавним новосельем! Как долго вы выбирали дом своей мечты?

— У меня был прекрасный участок в соседнем поселке на берегу озера, я его покупала за хорошую цену, так как делала рекламу для них. Но одной сложно вникнуть во все нюансы стройки. А сын мой не очень в этом разбирается, да и времени у него нет, и есть своя дача.

Пыталась привлечь каких-то строителей, но каждый раз мне говорили одни суммы, которые потом почему-то увеличивались. Успела сделать проект дома, затратив на это кучу энергии и денег.

В какой-то момент я поняла, что потрачу еще много нервов, денег и года четыре на стройку дома с нуля. А через дорогу за это время построили небольшой красивый поселок премиум-класса — большие стильные таунхаусы с гигантскими деревянными окнами и маленькими участками. И я поняла — вот что мне нужно!

Обменяла свой участок на готовый дом, так как застройщик у них был общий. В апреле из-за вируса сюда переехали из Москвы почти все жители поселка, люди срочно доделывали ремонты.

— Ваш переезд за город также ускорился?

— Когда начался карантин, у меня многое было недоделано. К примеру, кухня была заказана, но не готова. В ванной не хватало душевых перегородок, так как все магазины закрылись, и я не успела заказать стекла.

В общем, после объявления о самоизоляции я взяла из московской квартиры две ложки, две вилки и два бокала (для себя и сына) и поехала за город, по дороге купив в строительном магазине электроплитку на одну конфорку. Ничуть не пожалела о переезде!

Поселок очень красивый, здесь парк, течет речка Беляна — ее перегородили, в одном месте сделали озеро, в другом — водопад. Гулять одно удовольствие, мы часто ходили с собакой на прогулки.

— Ваш сын Дмитрий был в это время с вами? Или он живет отдельно?

— Когда я переехала, все были напуганы коронавирусом. Думала, что Дима будет жить со мной, потому и привезла две вилки и две ложки. Но он решил жить у себя на даче, сказав: «А вдруг я носитель и тебя заражу?»

Сын привез мне огромное количество комнатных растений, сказал: «Мама, это чтобы ты не скучала!» Огромный фикус, какие-то юкки — в общем, у меня весь дом ими уставлен. Я только и делаю, что хожу их поливать.

— Он сам выбирал цветы?

— Да. Сыну нравится общаться с растениями. Как ни странно, он что ни посадит — все растет!

— А что у вас растет на участке?

— Я превратила свой участок в огромное патио. Купила красивую уличную плитку разнообразной конфигурации, все ею замостила, наделав много лунок-гнезд. Друзья теперь называют мой участок «Сад в Монте-Карло».

Здесь все участки огорожены четырехметровыми туями, у меня растет клен с багровыми листьями высотой метров пять, посадила еще много кустов, цветов, сосны…

Здесь все продумано, очень удобная система автоматического полива. Помогли мне в благоустройстве участка коллеги: ко мне в гости приезжал Первый канал с проектом «На дачу» — посадили яблони, клубнику, подарили гриль, поставили на участке стол, стулья, даже посуду привезли.

Сейчас я каждое утро могу горсть клубники набрать и любуюсь красотой на участке.

Надо еще много всего сделать, но я из-за этого не переживаю — мы, люди, которые выросли в СССР, умеем все.

«Дима ненавидит тусовки»

— Где и как отметили день рождения?

— Моя подруга руководит красивым отелем в самом центре Москвы. Она предложила у нее организовать праздник — туда и пригласила своих гостей.

— Вы говорите, что дни рождения отмечать не любите. И все же какой из них вам запомнился больше всего?

— Когда мне исполнилось 18 лет, мама подарила мне часы и пластинку «В жизни раз бывает восемнадцать лет». Послушала я эту заунывную песенку, и у меня сложилось ощущение, что самое интересное прошло, а впереди тоска.

— Да, такой стресс сложно забыть…

— На самом деле для меня гораздо приятнее принимать поздравления в Татьянин день. Такой радостный праздник: мне звонят очень много людей (в том числе тех, кто год не проявлялся), потому что все начинают в телефоне судорожно искать знакомых Татьян. И это реально праздник, который ни к чему не обязывает. Поэтому его люблю.

— Говорят, когда дети рождаются, то уже их дни рождения становятся большим праздником, чем свой собственный…

— Это правда. Заранее — за месяц, за два — думаешь, какой сюрприз сделать ребенку.

— Чем занят ваш сын? Какую профессию он выбрал? Он ведь прекрасно знает иностранные языки…

— Сын владеет английским, французским, выбрал профессию журналиста и писателя. В детстве он все время писал.

Помню, что у него толстенные тетради были исписаны мелким почерком на английском языке — он выдумывал истории про другие планеты. Сейчас не знаю, пишет или нет. У сына свой небольшой бизнес, он занимается какими-то приложениями к телефонам. Ему очень нравится, это тоже вполне творческая сфера.

— И, кажется, весьма прибыльная…

— Сын объяснял, что они могут работать только через Гугл, потому что этими приложениями интересуется весь мир. Выйти на такую аудиторию им дает возможность только Гугл, который практически все деньги забирает себе, а им дает какую-то маленькую часть.

Дима говорит, что если бы они с компаньонами получали средства ото всех, кто пользуется их приложением, то давно бы были мультимиллионерами.

— Возможно, что все еще впереди! Кстати, сын никогда не посещает с вами светские мероприятия. Почему?

— Ему нравится общаться с людьми, но он ненавидит тусовки. Сколько я ему ни предлагала пойти со мной, нет, не хочет! Пару раз был на каких-то премьерах в кино, потом сказал: «Я лучше потом дома посмотрю или схожу в кинотеатр».

— Вы сказали, что все время думаете, что подарить сыну. А он оказывает вам знаки внимания?

— Сын заботливый, внимательный. Дарит подарки, нужные вещи. Когда бываю в командировке или в отпуске за границей, ежедневно присылает букеты — заказывает доставку через международные компании.

«Объяснила детям, почему жираф — самый лучший»

— Чем, помимо домашних дел, вы занимались, пока не было съемок и спектаклей?

— Все три месяца я не скучала, была занята постоянно. Во время пандемии ко мне обратились из госпиталя в Лапине, который был перепрофилирован под лечение больных коронавирусом, и у них лежало много мам с детьми. В этом шикарном госпитале есть свое внутреннее кабельное телевидение, и мне предложили на этом канале почитать какие-нибудь книги для детей. А я ведь написала книжку про жирафа — она за год была издана дважды, я с ней ездила на крупнейшую в мире книжную выставку в Париж. Это целая серия, около 40 книг про животных: например, про акулу написала директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Причем книги названы в одном стиле: например, книга Валерия Сюткина называется «Я — комар», Бориса Грачевского — «Я — мартышка», Татьяны Веденеевой — «Я — жираф». Я превращаюсь в жирафа и рассказываю ребенку понятным языком, что он, жираф, самый лучший на свете. Известные люди писали эти книги бесплатно, так как всем было очень интересно. Я сама начала собирать эту серию — для будущих внуков. Но книги остались в московской квартире, тогда издатели привезли мне за город всю серию, а сын купил и прислал специальный светильник, куда вставляешь телефон, чтобы было удобно общаться в Zoom (специальное приложение для проведения аудио- и видеоконференций. — Ред.). И я каждый день ходила в Zoom, как на работу: должна была накраситься, причесаться, одеться, в определенное время звонила в госпиталь, они настраивали Zoom, а я читала эти книжки. Теперь они крутят эти записи в двух госпиталях, так как получилась целая серия передач.

— То есть, получается, вы занимались волонтерской работой! А когда вернетесь на работу более привычную? Что говорят в театре, какие прогнозы?

— Сезон в нашем театре «Школа современной пьесы» открывается 1 октября. После 10 июля у меня начинаются репетиции в новом спектакле. Несмотря на то, что карантин снят, наш художественный руководитель Иосиф Райхельгауз всем отправил видеопослание — просил сидеть по домам, запрещал соваться в общественные места. У нас одна актриса уже болела, хотя никуда не ходила, сидела дома. Худрук решил проводить репетиции по графику: в тот день, когда репетируется пьеса, в театр приезжают только режиссер и те, кто в ней занят.

Также после 10-го числа у меня начинаются съемки в сериале «Детектив на миллион» для канала «ТВ Центр».

— Это будет уже второй сезон…

— Да, это продолжение. Честно говоря, попала в этот сериал случайно — в прошлом году приятельница сказала: «Тань, тут сериал снимают, они зовут тебя без проб посниматься». Сейчас все актеры только и делают, что ездят на какие-то пробы. Я этим не занимаюсь много лет — мне кажется, что это прошлый этап моей жизни. И тут такое предложение — сразу послезавтра сниматься. Мне стало интересно посмотреть, как сейчас снимается кино. Сделали четыре серии, предложили каналу, их запустили, был хороший рейтинг. Решили продолжать, но случился карантин, и вот сейчас съемки возобновляются.

— Телевидение — это не только сериалы, но и ток-шоу. Но в них вы не участвуете, разве что бываете у Малахова в проекте «Привет, Андрей!»…

— Мы с Андреем в приятельских отношениях. И он понимает прекрасно, что я не пойду на передачу, которая обсуждает личную жизнь артистов. Андрей мою позицию понимает и звонит, когда знает, что тема передачи будет интересна. Мы вспоминаем телепередачи прошлых лет, многих артистов я знаю еще с советских времен — нам есть что обсудить.

— Раз уж поводом для интервью стал ваш день рождения, задам банальный «деньрожденческий» вопрос: чего вам не хватает для полного счастья?

— В принципе мне всего хватает… Но сейчас не только мне, а всем не хватает понимания, как мы будем жить дальше, как станет развиваться ситуация с коронавирусом. Мы же за тридцать лет привыкли, что можно уехать куда угодно. А теперь весь мир замер и ждет, будет или нет вторая волна. Человек не может ничего планировать — вот это висит тяжестью на душе…

Личное дело

Татьяна Веденеева родилась 10 июля в Волгограде. После окончания ГИТИСа работала в Театре имени Маяковского. Актрису узнали после роли в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя!». На ТВ вела программы «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Утро», «Песня года», «Татьянин день», «В наше время». Дважды была замужем. Сыну от первого брака Дмитрию 37 лет.