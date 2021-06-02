«Нравилось в нем все – и кривой нос, и юмор»: Веденеева рассказала о чувствах к Райкину

Актриса Татьяна Веденеева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что была в свое время сильно влюблена в актера и худрука Константина Райкина. Они вместе снимались в 1973 году в картине «Много шума из ничего».

«Я была в него влюблена. Это правда. Мне в нем нравилось все. И его этот кривой нос, и его юмор. Его темперамент, талант. Но я ему не нравилась совершенно. Он меня просто не замечал. Там была девушка, она танцевала в кордебалете. Ее звали Алла. Она ему очень нравилась. Я после этого не любила это имя. Вот так это все на меня повлияло. Но все, слава Богу, быстро прошло». Татьяна Веденеева

Как отметила Веденеева, Константин Райкин до сих пор не знает о ее чувствах к нему.

«Но благодаря вашей передаче теперь все узнает. Однажды мы летели вместе в самолете. Он спал, а я смотрела в окно. Мы оба летела впервые к морю. И вдруг на черном небе я увидела огонь — это шел дым от турбин. Подумала, что мы горим, стала тихонько закрывать шторку. Его решила не будить, чтобы не расстраивать. Слава Богу, что ничего страшного не случилось», — заметила она.

Напомним, что многие знают Татьяну Веденееву как тетю Таню из программы «Спокойной ночи, малыши!». Также за ее плечами множество ролей в кино.

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