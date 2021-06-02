«Нравилось в нем все – и кривой нос, и юмор»: Веденеева рассказала о чувствах к Райкину

Актриса Татьяна Веденеева в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что была в свое время сильно влюблена в актера и худрука Константина Райкина. Они вместе снимались в 1973 году в картине «Много шума из ничего».
«Я была в него влюблена. Это правда. Мне в нем нравилось все. И его этот кривой нос, и его юмор. Его темперамент, талант. Но я ему не нравилась совершенно. Он меня просто не замечал. Там была девушка, она танцевала в кордебалете. Ее звали Алла. Она ему очень нравилась. Я после этого не любила это имя. Вот так это все на меня повлияло. Но все, слава Богу, быстро прошло».
Как отметила Веденеева, Константин Райкин до сих пор не знает о ее чувствах к нему.
«Но благодаря вашей передаче теперь все узнает. Однажды мы летели вместе в самолете. Он спал, а я смотрела в окно. Мы оба летела впервые к морю. И вдруг на черном небе я увидела огонь — это шел дым от турбин. Подумала, что мы горим, стала тихонько закрывать шторку. Его решила не будить, чтобы не расстраивать. Слава Богу, что ничего страшного не случилось», — заметила она.
Напомним, что многие знают Татьяну Веденееву как тетю Таню из программы «Спокойной ночи, малыши!». Также за ее плечами множество ролей в кино.