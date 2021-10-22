В кляйновском синем цвете: Хромченко продемонстрировала модные ботильоны, которые трудно не заметить

Их оттенок стал настоящим хитом этой осени.

Этой осенью ворвался в тренды синий кляйновский оттенок или, как его еще называют, цвет птицы счастья. Он очень яркий и неизменно привлекает к себе внимание. В тренде как одежда в этом тоне, так и обувь. Об этом поведала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

«Цвет птицы счастья, так называемый кляйновский синий, это то, что хорошо выдерживает абсолютно любой сезон», — сказала Эвелина Хромченко.

По словам ведущей, он украсит облик, как юных дам, так и женщин в солидном возрасте.

Особенно активно стали использовать дизайнеры кляйновский синий в обуви на шпильке и с узким мысом. Ранее мы уже писали об актуальных ботфортах такого рода.

Теперь же стилист продемонстрировала актуальные ботильоны. И опять они были изящные, с высоким тонким каблучком.

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