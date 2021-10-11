Тренд на маскулинность: Лорак выбрала для прогулки куртку «с чужого плеча» с эффектом винтажности

В этом сезоне модно носить полумужские вещи с намеком на небрежность.

Ани Лорак поддержала сразу два тренда этого сезона: на маскулинный стиль и небрежность. Ранее их озвучивал стилист Алекандр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент».

Звезда отправилась на прогулку в кожаной куртке с эффектом состаренности и будто бы с чужого плеча. Всевозможные потертости, дырочки, распущенные ниточки на одежде – это тренд. Рогов говорил, что иногда сам распускает кофты или делает прорези на коленях у джинсов. А недавно он купил в магазине Филиппа Киркорова пиджак с маленькими дырочками, стоил он очень дорого, а выглядел, будто его носили много-много лет.

Маскулинность же, по мнению Александра, очень идет модницам с женственной изящной внешностью. Мужественность в одежде только подчеркивает природную красоту дам.

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