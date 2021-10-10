Хит сезона – ботфорты: какие сапоги стоит купить этой осенью и зимой рассказала Хромченко

Для жителей Сибири и Севера этот тренд очень удобен, ведь такая обувь закрывает почти полностью ноги.

В этот осенне-зимний период ботфорты – на пике популярности. А вот какие именно модели считаются самыми актуальными, рассказала Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

В сезоне 2021-2022 актуальны модели на низком каблуке или вовсе без каблука, типа ботинок челси внизу – с закругленным мысом и вставками-резинками по бокам.

Очень востребованы супервысокие модели, которые почти полностью перекрывают брюки. И третий вариант – изящные с узким мысом и на шпильке, при это яркого необычного цвета, возможно, текстильные.

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