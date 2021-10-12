Цвет птицы счастья: Хромченко посоветовала присмотреться к нему, ведь он универсален и подходит всем

Оттенок будет уместен и этой осенью, и зимой, и летом.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала показала зрителям универсальный оттенок, одежда в этом тоне будет хорошей инвестицией.

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Ведь он никогда не выйдет из моды и пользуется популярностью для любых случаев, мероприятий и в любо время года. Речь идет о тоне синего – цвете птицы счастья. В пальто этого оттенка преобразили 40-летнюю героиню модного проекта.

«Перед нами – цветущая молодая женщина. Но разве этот синий цвет принадлежит исключительно ее прекрасному возрасту? Разве этот синий цвет не подойдет ее маме? Это будет прекрасно ее украшать! Цвет птицы счастья, который нам продемонстрировали стилисты, так называемый кляйновский синий, это то, что хорошо выдерживает абсолютно любой сезон», — сказала Эвелина Хромченко.

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