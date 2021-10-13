«Посмотрите на эти ботфорты!»: Хромченко показала сапоги — писк сезона, которые смотрятся благородно

Максимальная длина – вот чем отличается суперактуальная обувь этой осени.

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» представила публике модные ботфорты, которые считаются горячим трендом сезона. Они отличаются максимальной высотой, напоминая рыбацкие сапоги.

Кроме того, обувь имеет узкий мыс и высокий каблук на шпильке. Также в них проявился новый тренд сезона – яркий оттенок синего, который называют кляйновским синим или цветом птицы счастья. По словам ведущей, данный тон хоть и заявил о себе ярко этой осенью, никогда не выходит из моды и идет женщинам любого возраста.

Эвелина Хромченко также заметила, что модные сапоги напоминают те, что носила героиня фильма «Красотка», однако они лишены вульгарного контекста из-за грамотной комплектации с жакетом, который придает образу некоторое ощущение делового стиля.

«Посмотрите на эти ботфорты! То, что мы видим сейчас, имеет совершенно другой контекст, нежели мы видели в фильме «Красотка». Перед нами – миллионерша, синяя птица, спустившаяся на этот подиум. И ни один человек не скажет, что ботфорты нашей героини порочат ее внутреннее достоинство», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

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