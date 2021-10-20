53 года, а такая гибкая: Валерия показала стойку на руках, красиво изогнувшись назад

53-летняя певица Валерия всегда была стройной и подтянутой, ни рождение троих детей, ни плотный гастрольный график не смогли испортить ее фигуру.
Однако эти формы, которым могут позавидовать и молодые, достались звезде не просто так. Она каждый год уже много лет старательно тренируется, причем делает это знаменитость регулярно — каждое утро.
Валерия не посещает спортзал, а предпочитает заниматься физическими нагрузками дома. В личном блоге она рассказала, что уже 16 лет влюблена в йогу. Впервые она попробовала практики на Гавайских островах, потом пыталась заниматься самостоятельно, купив диски. Но поняла, что начинать все-таки нужно с профессионалами и стала работать с тренером.
«За эти годы мои увлечения другими видами физической активности приходили и уходили, но йога в той или иной степени оставалась. Сейчас возобновила серьезные занятия и поняла, что даже силовые тренировки стали качественно другими, поэтому уж потерпите, буду делиться с вами своим продвижением в практике», — написала в Сети Валерия и показала на что она способна.
Звезда встала в ловкую стойку на руках, красиво отклонившись назад, и продемонстрировав гибкость своей спины и стройность тела.
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