53 года, а такая гибкая: Валерия показала стойку на руках, красиво изогнувшись назад

Певица рассказала, что уже более 16 лет занимается йогой.

53-летняя певица Валерия всегда была стройной и подтянутой, ни рождение троих детей, ни плотный гастрольный график не смогли испортить ее фигуру.

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Однако эти формы, которым могут позавидовать и молодые, достались звезде не просто так. Она каждый год уже много лет старательно тренируется, причем делает это знаменитость регулярно — каждое утро.

Валерия не посещает спортзал, а предпочитает заниматься физическими нагрузками дома. В личном блоге она рассказала, что уже 16 лет влюблена в йогу. Впервые она попробовала практики на Гавайских островах, потом пыталась заниматься самостоятельно, купив диски. Но поняла, что начинать все-таки нужно с профессионалами и стала работать с тренером.

«За эти годы мои увлечения другими видами физической активности приходили и уходили, но йога в той или иной степени оставалась. Сейчас возобновила серьезные занятия и поняла, что даже силовые тренировки стали качественно другими, поэтому уж потерпите, буду делиться с вами своим продвижением в практике», — написала в Сети Валерия и показала на что она способна.

Звезда встала в ловкую стойку на руках, красиво отклонившись назад, и продемонстрировав гибкость своей спины и стройность тела.

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