Под руку с мужем: Валерия в ультрамариновом плаще и замшевых сапожках прогулялась по Москве

Валерия уже длительное время счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Он стал ее продюсером и главной опорой. Артистка продолжает радовать публику не только новыми хитами, но и яркими образами. В 53 года она занимается спортом и может похвастаться стройной фигурой. При этом артистка уже стала бабушкой. Свободное время она часто посвящает своей внучке Селин.

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В последнее время Валерия то и дело хвастается новыми нарядами. На фотосессии она отметилась в броском пончо. А вот 19 октября певица отправилась на прогулку с мужем. Она предстала в центре Москвы в глянцевом плаще ультрамаринового цвета и замшевых сапогах на каблуке. Ее женственный образ разбавила шапка-хулиганка. Звезда дефилировала под руку с Пригожиным по Патриаршим прудам.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие восхитились ее ярким осенним аутфитом. «Я от вас просто балдею», «Какой крутой плащик», «Какие у вас классные наряды», «Выглядите просто бесподобно», «Такая леди», «Шапку можно заменить и будет идеально», «Ну прикид что надо», «Валерия, от куда такая красота?», «Вы словно модель», — прокомментировали пост подписчики.

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