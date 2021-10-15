Показала шпагат, сложилась книжкой: Валерия в облегающих лосинах показала, на что способны 53-летние женщины

Певица Валерия призналась, что не может без регулярных тренировок.

Певица Валерия не скрывает, что ее фигура – следствие регулярных тренировок. При этом 53-летняя артистка не ходит в спортзал, а занимается дома.

Ее квартира оборудована всем необходимым спортивным инвентарем, звезда работает с ним самостоятельно, а также с тренером в режиме онлайн. В личном блоге Валерия показала результат своих тренировок – прекрасное стройное тело в облегающих лосинах и несколько поз, демонстрирующих ее великолепную растяжку (шпагат и «книжку»).

«Несколько кадров из жизни мазохиста. Среди вас есть такие, кто любит себя мучить так же, как и я, или вы сторонники не напрягаться?» — подписала артистка снимки.

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