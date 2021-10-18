Просто куколка: Валерия при помощи Х-силуэтного платья показала постройневшую фигуру

Певица много занимается и следит за своей внешностью.

Певица Валерия, безусловно, от природы одарена приятной внешностью и стройной фигурой. Однако в свои 53 года она точно знает, что следить за собой в любом случае необходимо. Каждое утро артистка начинает с зарядки, тренируясь дома самостоятельно. Она с легкостью садится на шпагат и складывается в «книжку».

В последнее время фигура звезды — на высоте, она похудела, подтянула мышцы и выглядит отдохнувшей. Ведь недавно она провела несколько приятных дней с мужем Иосифом Пригожиным в Европе.

Теперь Валерия вернулась к трудовым будням и с удовольствием демонстрирует свою стройность публике. Один из самых простых способов подчеркнуть тонкую талию — примерить Х-силуэтное платье. Об этом недавно рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Артистка так и поступила, облачившись в черную модель с открытыми плечами. В таком виде звезда снялась в новом клипе с участием Олега Газманова.

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