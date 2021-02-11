Уроки стиля от гуру моды: Хромченко показала, как сочетать самые трендовые оттенки сезона

Институт цвета Pantone назвал самые актуальные оттенки 2021 года, ими стали серый и желтый. Об этом россиянам рассказал Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале.

Коллега историка моды Эвелина Хромченко в свою очередь представила на подиуме программы несколько стильных комплектов в трендовых цветах. Она заметила, что на самом деле желтый оттенок не так-то просто сочетать с другими, поэтому модницам стоит присмотреться к вероятным комбинациям и «взять их на карандаш».

Положение во многом спасает серый цвет, который как раз легко комбинируется с любым другим колором. Тем более Институт цвета Pantone выделил именно припыленный оттенок желтого, а он отлично ложится на приглушенные цвета.

«Самое важное – делать инвестиции именно в серые оттенки нынешнего года. Желтые капли должны быть дозированными, в том числе и с точки зрения бюджета, потому что это писк сезона, который через некоторое время стихнет. А вот инвестиции в хороший брючный костюм – это правильно, он будет долго жить», — сказала Хромченко.

На подиуме стилист показала три актуальных комплекта. В первом варианте модель облачилась в пуховик, юбку-карандаш и шапку-панаму желтого цвета с черными сапогами ботфортами и розовым джемпером. Второй образ содержал пушистую шубку под овечью шерсть желтого цвета, накинутую поверх летящего серого платья. И третий лук — самый классический, в нем можно было увидеть как раз тот самый серый брючный костюм, который рекомендовала Эвелина, его украшали желтые галстук, серьги и сумочка.

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