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Сиять везде: Ольга Кабо облачилась на светский вечер в жакет самого модного цвета

Актриса на премьеру сериала СТС «Жена олигарха» выбрала лаконичный образ, но заметный из-за выбранного оттенка наряда.

Сиять везде: Ольга Кабо облачилась на светский вечер в жакет самого модного цвета
Ольга Кабо. Фото: Global look press

Ольга Кабо облачилась на премьеру сериала СТС «Жена олигарха» в брючный комплект, изюминкой которого стал жакет.

Он имел самый модный цвет этого года – желтый, причем в его лучистом оттенке. Этот тон, наряду с серым, назвал наиболее трендовым в 2021 году Институт цвета Pantone.

Ольга Кабо. Фото: Елена Акимова/ Teleprogramma.pro

Актриса не забыла про другое модное направление – полуприлегающий силуэт жакета, именно его рекомендовала Эвелина Хромченко дамам, которые хотят выглядеть немного стройнее.

В комплект с жакетом яркого солнечного оттенка Ольга Кабо примерила черные брюки, топ и лакированные туфли.

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