У Тьяго футболка в тон: Анна Нетребко в пальто самого модного цвета устроила променад с сыном по парку

Институт цвета Pantone назвал желтый оттенок, наряду с серым, самым главным в этом году. Тренд этот, стоит заметить, идет далеко не всем, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Стилист поэтому советовала покупать вещи в солнечном колоре исключительно при дневном свете, тогда будет понятнее подходит ли одежда в нем или нет.

Александр Васильев также отмечал на шоу Первого канала такую разновидность разбеленного желтого, как цвет омлета. По словам историка моды, этот тон очень актуален.

И именно в данном колоре приобрела пальто оперная дива Анна Нетребко. Она устроила приятный семейный променад с сыном Тьяго по Павловскому парку под Санкт-Петербургом в пальто оттенка омлета с чалмой и очками в цвет. Наследник певицы тоже поддержал тренд на желтый, выбрав яркую футболку.

Ранее актриса Елена Захарова тоже отметилась на публике в тонах желтого, облачившись в модную косуху.

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