И с новой прической: Орбакайте вышла в свет с мамой в мерцающем платье самого модного цвета

Кристина Орбакайте поддержала тренд на желтый цвет, который был назван в этом году Институтом Pantone, наряду с серым, самым главным.

Модный оттенок, стоит заметить, идет далеко не всем, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Она советовала приобретать наряды этого лучистого тона исключительно при дневном свете, чтобы было совершенно точно понятно, что оттенок не портит природный цвет лица.

В актуальном желтом платье с эффектом мерцания, подчеркивающем фигуру, Кристина Орбакайте появилась на юбилее у Николая Баскова в сопровождении мамы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина. Также Кристина Орбакайте сделала новую укладку волос, собрав волосы в высокий конский хвост, и уложив челку вбок.

Отметим, что «золотому голосу России» исполнилось 45 лет, и он не поскупился на масштабный праздник со звездами. Кроме семьи Аллы Борисовны, на торжестве также отметились: Марина Юдашкина, Юлия Рудковская, Валерия, Иосиф Пригожин, Ида Галич и другие.

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