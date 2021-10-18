Танцы, еда на костре, вездеходы: Навка в дутом пуховике Prada отдохнула с Песковым на природе

Там на природе она отпраздновала день рождения мужа и побаловала всех едой, приготовленной на костре.

Татьяна Навка является олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. Она создала свою спортивную школу, где теперь тренирует будущих чемпионов. Татьяна также занимается с дочкой Надеждой, которая уже приносила домой медали с соревнований. Обычно фигуристка старается все свободное время посвятить семье. Этой осенью она не раз выходила в свет с мужем Дмитрием Песковым.

А 17 октября они уехали за город на электричке. Навка также вязал с собой друзей, среди которых была певица Жасмин. Так на природе Песков отметил свой день рождения. Сначала фигуристка устроила танцы у костра. Она веселилась под цыганские мотивы. А на следующий день спортсменка покаталась на внедорожнике, а также приготовила для всех мясо прямо на костре. Она была облачена в брюки клеш и дутый пуховик Prada.

«Хозяюшка, да? Ой, не сгореть бы. Как сейчас вкусно будет. Видите, что я приготовила? Понимаете, какая кудесница!» — похвасталась звезда. «Для нас готовила олимпийская чемпионка», — восхитились друзья.

«Особенности русского осеннего отдыха. Свежий воздух, вездеходы (наши грязи не боятся), еда на костре, бескрайние просторы и отличная компания! Вот так мы провели день рождения моего любимого человека, вдалеке от городской суеты, гламура и цивилизации. И что я вам скажу?! Это офигенно! Так легко, здорово и весело!» — поделилась Навка.

Поклонники восхитились тем, как выглядит фигуристка. Многие также отметили, что она очень хозяйственная. Напомним, что Пескову исполнилось 54 года.

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