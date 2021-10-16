На электричке с друзьями: Татьяна Навка в камуфляжном плаще приехала отдыхать за город

Фигуристка после веселой вечеринки Николая Баскова решила продолжить отдых. Вместе с Жасмин она даже прокатилась на электричке.

Татьяна Навка является одной из самых известных российских фигуристок. Она давно покинула большой спорт, но тренирует будущих чемпионов и создает ледовые представления. Также под ее руководством занимается фигурным катанием дочка Надежда. Обычно у Татьяны почти нет свободного времени. Но этой осенью она старается не пропускать праздники друзей. Накануне она повеселилась на вечеринке у Николая Баскова с мужем Дмитрием Песковым.

Во время юбилей певца Навка много танцевала. Она с радостью общалась с другими гостями. Каблуки и силуэтное платье не мешали спортсменке раскованно двигаться. В итоге ей захотелось продолжить отдыхать. На следующий день она отправилась за город на электричке. Компанию ей составила подруга Жасмин. Она в джинсовом комбинезоне перебегала из вагона в вагон.

Позже певица переоделась в дутый оранжевый пуховик и дутые черные угги. А вот Навка предстала в брюках клеш и камуфляжном плаще. Она стала танцевать на фоне небольших домиков.

«Поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Но ты же так красива в свои 19», — спела звезда. «Что значит погулять на славу! Не могу остановиться», — призналась она.

«Как же хорошо после насыщенной недели и вчерашнего праздника выбраться с друзьями за город! Электричка сквозь осенний дождь и 2 минуты стоянки, чтобы успеть выйти со всеми вещами, полчаса по ухабистой размытой дождем дороге — и вот нас уже согревает уютный запах деревянного дома с камином и, конечно же, баней, а свежий воздух уносит всю усталость, накопившуюся после дороги», — поделилась Жасмин.

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