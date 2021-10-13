Без макияжа и с улыбкой: Татьяна Навка брючном костюме цвета халвы отметилась на работе

Фигуристка поздравила своего друга и режиссера-постановщика ледовых сказок с днем рождения. Она поделилась трогательными фото.

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, а также олимпийская чемпионка в танцах на льду. В свои 46 лет спортсменка может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. И хоть она уже не участвует в соревнованиях, ее можно увидеть на льду, так как она участвует в сказочных постановках. Также Татьяна тренирует свою дочку Надежду.

Обычно фигуристка умело совмещает работу, дела и разные хлопоты. Этой осенью Навка часто выходит в свет с мужем Дмитрием Песковым. Недавно она повеселилась а вечеринке у певицы Жасмин, которая отметила день рождения. А теперь звезда поделилась кадрами, на которых предстала на работе. Она в брючном костюме цвета халвы сидела на спинке кресла, разглядывая эскизы с Игорем Оршуляком.

Татьяна была с распущенными волосами и без макияжа. Она улыбалась, разглядывая рисунки.

«Иногда я начинаю осознавать, что есть в моей жизни особенные месяца. Когда открываешь календарь, а там у твоих друзей, соратников, коллег или родных одни сплошные дни рождения! Может быть это от притяжения людей друг к другу: по их интересам, менталитету, талантам или просто звезды так сошлись… кто знает, но цифры вещь упрямая. Один из таких месяцев у меня октябрь. Так что… Сегодня от всей души поздравляю замечательного человека, невероятно талантливого, тонкого, внимательного, мастера своего дела, хореографа и режиссера-постановщика наших сказок на льду, моего соратника и друга — Игоря Оршуляка, с днем рождения! Какое счастье, что ты у меня есть! Искреннее благодарна за сотрудничество: за твой талант и умение чувствовать и слышать, за 100% вовлеченность в творческий процесс, за дружеское плечо и понимание общего дела. Естественно, хочу пожелать тебе вдохновения, развития и новых вершин! Только вперед, только к лучшему и большему! У нас впереди еще много планов и проектов!» — написала звезда.

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