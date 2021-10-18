Умеют люди отдыхать: Навка в костюме самого модного цвета устроила танцы с бубнами вокруг костра

Звезда российского льда позволила себе на выходных повеселиться от души.

Татьяна Навка провела очень яркие выходные. После празднования юбилея Николая Баскова в компании мужа Дмитрия Пескова, а также звезд уровня Аллы Пугачевой и Максима Галкина, она отправилась на природу.

Здесь она со своими друзьями, включая певицу Жасмин, от души повеселилась под музыку цыганского ансамбля. Татьяна Навка в буквальном смысле устроила танцы с бубнами, водя хороводы вокруг костра.

При этом на фигуристке оказался надет комфортный трикотажный костюм серого цвета, который Институт Pantone в этом году, наряду с желтым, назвал самым актуальным.

«Вечер. Костер. Цыганские мотивы. Невозможно устоять, душа и тело просятся в пляс!» — подписала Татьяна Навка обнародованное видео вечеринки в личном блоге.

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