Личная жизнь Николая Баскова: за какими красотками певец ухаживал
Видео
Тренды головных уборов сезона осень-зима 2021/22
Видео

Нарядные и счастливые: Навка в вечернем платье вместе с Песковым отметилась на юбилее Баскова

Фигуристка не усидела, когда начал петь Григорий Лепс. А Дмитрий Песков лично поздравил именинника, произнеся речь.

Нарядные и счастливые: Навка в вечернем платье вместе с Песковым отметилась на юбилее Баскова
Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фото: Владимир Веленгурин/"Комсомольская правда"

Татьяна Навка не скрывает, что много работает. Обычно зимой у нее много съемок. Она также создает ледовые представления. Но фигуристка всегда старается найти время на родных и друзей. Этой осенью у ее друзей регулярно случаются праздники. По словам самой спортсменки, она считает октябрь одним из самых насыщенных месяцев. 15 октября звезда отправилась на юбилей к Николаю Баскову.

На грандиозную вечеринку к певцу Навка пришла вместе с мужем Дмитрием Песковым. Она нарядилась в черное силуэтное платье с крупными пайетками, которое дополнила поясом и серебристыми туфлями-лодочками. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Алая помада и легкие локоны придали лоска аутфиту. А вот Песковы был в черном костюме в полоску и белой рубашке без галстука.

Во время праздника он произнес речь. Песков поздравил Баскова с 45-летием и отметил его хорошие качества. Позже Татьяна пустилась в пляс с подругами: Жасмин, Анна Семенович и другими звездами. Когда на сцене выступил Григорий Лепс, она снова стала показывать класс на танцполе.

«Как всегда, когда поет Лепс, невозможно усидеть на месте», — написала фигуристка.

Поклонники восхитились тем, как она двигается. Другие отметили, что супруги выглядят очень гармонично. «Таня, как вы прекрасно выглядите, стройная, очень красивая», «Прекрасная пара», «Просто куколка», «Какие душевные», «Веселиться тоже надо уметь», — прокомментировали пост подписчики.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков с Николаем Басковым. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Дмитрий ПесковЗвездный стильКрасота вне возрастамода и стильМодные трендыНиколай БасковТатьяна Навка