Молодят и освежают: какие оттенки в тренде каждой осенью, назвал Александр Васильев

На «Модном приговоре» Первого канала назвали цвета, которые автоматически становятся трендовыми каждой осенью. Поэтому классическую одежду в этих тонах можно смело покупать на несколько лет вперед.

«Оттенки карамели, бежевые, кэмел осенью всегда в тренде», — сказал Александр Васильев.

По заверениям Эвелины Хромченко, эти тона обладают освежающим эффектом на внешность, визуально омолаживая вид.

В рамках программы также отметили актуальный принт в горох. Зрелым и корпулентным дамам ведущие рекомендовали мелких рисунок, примерно с копеечную-двухкопеечную монету. И лучше — на темном фоне. Такой горошек лучше смотрится на заметных формах. А вот юным модницам со стройной фигурой подойдет абсолютно любой горох, который, к слову, тоже никогда не выходит из моды.

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