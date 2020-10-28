«Цвет кэмел – это вечное омоложение»: Хромченко рассказала о преимуществах модного оттенка

Коричневый цвет в этом сезоне — на пике популярности. В эфире «Модного приговора» на Первом канале поведали, что этот оттенок очень универсальный. В одном комплекте одежды можно миксовать множество его тонов, а также сочетать с другими цветами, не боясь ошибок.
Один из самых модных оттенков коричневого в этом сезоне — кэмел. Его название не случайно, он действительно повторяет натуральный тон верблюжьей шерсти, близок к песочному. А все, что выглядит естественно, — редко выходит из моды. Цвет может потерять свою острую популярность, но никогда не исчезнет из гардеробов. Есть у этого оттенка и другой плюс, который оценят многие женщины зрелого возраста, — он визуально освежает внешний вид.
«Цвет кэмел — это вечное омоложение. Поэтому, если вам понравилось то, что представлено на подиуме, вы можете потратить определенную сумму даже на очень качественную одежду. Эта сумма будет работать на вас много лет. Но при условии, если вы не выйдете из своего роскошного размера», — прокомментировала созданный стилистами программы образ Эвелина Хромченко.