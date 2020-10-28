«Цвет кэмел – это вечное омоложение»: Хромченко рассказала о преимуществах модного оттенка

Коричневый цвет в этом сезоне — на пике популярности. В эфире «Модного приговора» на Первом канале поведали, что этот оттенок очень универсальный. В одном комплекте одежды можно миксовать множество его тонов, а также сочетать с другими цветами, не боясь ошибок.

Один из самых модных оттенков коричневого в этом сезоне — кэмел. Его название не случайно, он действительно повторяет натуральный тон верблюжьей шерсти, близок к песочному. А все, что выглядит естественно, — редко выходит из моды. Цвет может потерять свою острую популярность, но никогда не исчезнет из гардеробов. Есть у этого оттенка и другой плюс, который оценят многие женщины зрелого возраста, — он визуально освежает внешний вид.