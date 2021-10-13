В одном стиле: Барановская пришла на «Модный приговор» с дочкой в романтичных платьях с рукавами-буфами

Ведущей проекта и ее наследнице прямо в эфире устроил фотосессию Владимир Широков.

Гостьей нового выпуска шоу «Модный приговор» стала 30-летняя девушка-фотограф Юлия. Для нее организаторы проекта сделали сюрприз – пригласили на проект ее кумира Владимира Широкова.

Участница шоу давно мечтала получить мастер-класс от него, и вот ее чаяния превратились в реальность. А в качестве моделей выступили Юлия Барановская и ее дочь Яна.

Родственницы нарядились для фотосессии на телевидении в одном стиле, примерив платья с подчеркнутой талией, пышными юбками и рукавами-буфами.

«Красивые платья у обеих!» — восхитился фотограф Владимир Широков.

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