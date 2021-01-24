Рекомендовал Васильев: Лопырева пополнила свой гардероб модной дубленкой оттенка кэмел

Виктория Лопырева поддержала тренд на дубленки в оттенке кэмел. Звезда в Дубае накинула шубу поверх легкого платья, примерив в пандан шляпу из рогожки.

На актуальный наряд из овчины ранее обращал внимание женщин Александр Васильев в эфире шоу «Модный приговор». По его словам, тренд зародился еще в эпоху хиппи, а сейчас переживает второе рождение. В гардеробе ведущего тоже имеются такие шубы, и их он с удовольствием носит.

«Самый основной период их царствования приходится на 1968-1973 годы. Они тогда делились на два вида: балканские и афганские. Первые шились в Болгарии, Турции и Югославии. И считались самыми дорогими и самыми ценными в нашей стране. Вторые дубленки были длиннорусыми и вышитыми. Сейчас дубленки часто делают из экомеха, это ненастоящая овчина, но они выглядят очень симпатично. Я люблю дубленки, и сам время от времени их ношу в коричневом цвете, особенно в холода», — сказал историк моды.

Отдельного внимания достоин цвет дубленки Виктории Лопыревой, о нем ранее высказывалась коллега Александра Васильева Эвелина Хромченко. По мнению стилиста, оттенок кэмел никогда не выйдет из моды. Кроме того, он прекрасно влияет на внешность женщин, визуально омолаживая образы.

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