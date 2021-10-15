Только для худых и юных: какой принт категорически не советовала зрелым женщинам Хромченко

Рисунок сейчас актуален, поэтому дамам достойных лет не всегда стоит гнаться за модой.

Рисунок в горох вновь покоряет мировые подиумы и этой осенью он на взлете популярности. Об этом Эвелина Хромченко рассказала на шоу Первого канала «Модный приговор». Однако ведущая предупредила зрелых дам габаритных размеров, что им подойдет далеко не каждый горошек.

Пышным женщинам не юного возраста стилист категорически не советовала крупный горох, который хорошо смотрится хорошо исключительно на молоденьких модницах или худеньких дамах.

«Довольно часто крупный размер гороха выглядит весьма эксцентрично. Посмотрите на этот плащик в горох с размером с голову нашей юной манекенщицы. Представьте теперь этот плащик на женщине, которая годится ей по возрасту в мамы или бабушки. Эффект будет абсолютно юмористический. Тема крупного гороха становится невозможной и даже дискредитирующей, потому что бюст начинает спорить с этим горохом, уже даже не лицо вступает в бой», — высказалась Эвелина Хромченко.

Идеальный комплект с горохом для статусных женщин достойного возраста с формами, стилист увидела на Надежде Бабкиной. Он оказался деликатного размера (размер копеечной, максимум двухкопеечной монеты) и на темном фоне. Именно такой вариант приемлем для корпулентных модниц.

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