«Навестили великих»: Ирина Пегова отметилась на Новодевичьем кладбище в трендовом пальто

В одной из последних публикациях личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Пищеблок» — Ирины Пеговой — появилась фотография в актуальном пальто-халате в клетку.

Ирина отметила, что посетила могилы великих артистов и писателей в солнечный осенний день.

«Какая прекрасная осенняя погода! Сходили на Новодевичье кладбище, навестили великих», — подписала фото Ирина.

Отметим, что Ирина — не первая, кто выбирает этой осенью пальто с запахом. Коллега Пеговой по актерскому цеху — исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — вышла на городскую прогулку в песочном пальто-халате. Анна Михайловская скомбинировала трендовое изделие с шоколадными колготками и ботинками челси.

А певица Юлия Савичева приехала в Санкт-Петербург в похожем пальто. Вот только исполнительница выбрала цвет хаки для своего наряда. Юлия дополнила образ грубыми ботинками на рельефной подошве молочного оттенка и свободными джинсами.

Напомним, ранее Ирина Пегова подчеркнула постройневшую фигуру платьем черного цвета с белым воротничком.

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