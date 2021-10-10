«Навестили великих»: Ирина Пегова отметилась на Новодевичьем кладбище в трендовом пальто

В одной из последних публикациях личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Пищеблок» — Ирины Пеговой — появилась фотография в актуальном пальто-халате в клетку.
Ирина отметила, что посетила могилы великих артистов и писателей в солнечный осенний день.
«Какая прекрасная осенняя погода! Сходили на Новодевичье кладбище, навестили великих», — подписала фото Ирина.
Отметим, что Ирина — не первая, кто выбирает этой осенью пальто с запахом. Коллега Пеговой по актерскому цеху — исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — вышла на городскую прогулку в песочном пальто-халате. Анна Михайловская скомбинировала трендовое изделие с шоколадными колготками и ботинками челси.
А певица Юлия Савичева приехала в Санкт-Петербург в похожем пальто. Вот только исполнительница выбрала цвет хаки для своего наряда. Юлия дополнила образ грубыми ботинками на рельефной подошве молочного оттенка и свободными джинсами.
Напомним, ранее Ирина Пегова подчеркнула постройневшую фигуру платьем черного цвета с белым воротничком.
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