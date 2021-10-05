В театр как зритель: постройневшая актриса Пегова подчеркнула фигуру черным платьем с белым воротничком

А вот с обувью звезда прогадала, считает стилист Арина Николаева.

Постройневшая Ирина Пегова радует многочисленную аудиторию своего микроблога в Instagram новым контентом. Среди видео и снимков – кадры посещения актрисой театра в Нижнем Новгороде. В качестве зрителя.

Звезда сериала «Пищеблок» отправилась смотреть «Тараса Бульбу» в черно-белом наряде. Платье миди она дополнила высокими сапогами в тон, с белым мыском. И прогадала, считает стилист Арина Николаева.

«Ирина порадовала нас своим новым выходом в свет. На этот раз актриса выбрала черное платье с актуальным сейчас отложным воротничком и сапоги а-ля Шанель.

Само платье, в целом, выглядит неплохо, смущает лишь его длина и рюши. Я бы взяла сюда платье длиннее, чтобы сапоги заходили под него, так создастся монохром и таким образом силуэт будет вытянут. Что касается сапог, то сюда бы больше подошли полностью черные, без белого носа. Также, Ирине подходят платье без акцента на талии, что как раз присутствует в данном образе. Сама идея образа понятна, лишь исполнена неудачно», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Арина Николаева — стилист fashion-съемок, персональный стилист. Образование: образовательная платформа Modeisme (персональный стилист, стайлинг в модной индустрии); онлайн-школа стиля Карины Нигай (Pro Fashion, Я Fashion блогер, Pro Style); образовательная платформа Skillbox (стилист fashion-съемок, продюсер fashion); школа стиля Карины Шерер (стилист – инфлюенсер).

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