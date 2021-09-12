Юлия Савичева прогулялась по Санкт-Петербургу в длинном пальто-халате цвета хаки

Исполнительница Юлия Савичева разместила на личной странице в Instagram свежее фото в модном осеннем образе. Примечательно, что для прогулки перед концертом знаменитость выбрала ботинки на рельефной подошве и пальто до щиколоток.

Савичева отправилась на концерт в Кронштадт. Перед выступлением Юлия прогулялась по улицам и музеям Санкт-Петербурга. В ветряную погоду артистка надела длинное пальто-халат темно-зеленого оттенка. К нему Савичева подобрала светлые джинсы, края которых подогнула. Певица скомбинировала актуальную модель пальто с грубыми ботинками на толстой подошве молочного цвета.

«Всем привет из моего любимого Питера. Это я на Певческом мосту, рядом с храмом Спас на Крови. Заметила, что здесь вне зависимости от времени года и дней недели всегда очень много людей на улицах», — отметила Юлия.

«Я купила Ане подарочки: несколько красочных книг в музее печати и удивительный свисток в форме птички, звук не отличишь от настоящего щебетания. Думаю, ей очень понравится», — добавила Савичева.

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