Ирина Пегова подчеркнула талию молочной трендовой курткой

Знаменитости все чаще стали выбирать дутые пуховики на сезон осень-зима.

Артистка Ирина Пегова показала свой вариант актуального пуховика на осень. Фотографию обновки актриса разместила в личном микроблоге.

Звезды часто копируют стиль друг друга. Чаще всего это происходит из-за одинакового вкуса или популярности определенных вещей. Так, дутые куртки разных фасонов и цветов стали мелькать почти со всех фотографий знаменитостей.

Недавно актуальным пуховиком обзавелась Ирина Пегова. Актриса выбрала молочную куртку. Объемный пуховик Пегова повязала поясом, акцентировав внимание на стройной талии.

Ирина дополнила куртку шерстяным костюмом дымчатого цвета и молочными ботинками на толстой подошве.

Актриса насладилась прогулкой по парку. Пегова пробежалась по шуршащим листьям в куртке, как у Яны Рудковской.

Жена Евгения Плющенко тоже отметилась на свежем воздухе в пуховике сливочного цвета.

Напомним, ранее Настя Каменских вышла на велосипедную прогулку с мужем Потапом. Как и Ирина Пегова, певица выбрала дутую удлиненную куртку для семейного досуга на свежем воздухе. Вот только Настя предпочла фисташковый цвет трендовой вещи верхнего гардероба.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.