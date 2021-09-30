«Шикарные ножки!»: Анна Михайловская восхитила стройностью в актуальном пальто

Артистка поддержала тренд на верхнюю одежду с запахом.

Исполнительница главной роли в сериале «Капитанша» — Анна Михайловская — разместила на личной странице снимок свежего осеннего образа. Примечательно, что поклонники актрисы остались в восторге от колготок аутфита.

Михайловская презентовала пальто-халат модного песочного оттенка. Анна использовала для своего образа на осень утепленный вариант верхней одежды с запахом. Такая одежда стала популярной среди модниц шоу-бизнеса.

Ранее пальто-халат похожего оттенка демонстрировали модель Дарья Клюкина и певица Юлия Ковальчук.

Что касается образа Анны Михайловской, акцентной деталью здесь стали капроновые колготки с приятным шоколадным оттенком. Звезда сериала «Молодежка» подчеркнула аксессуаром стройность фигуры.

Анна в обтягивающих колготках и замшевых ботфортах закинула одну ножку на другую. При этом Михайловская засветила сочные бедра в короткой юбке.

«Вы меня, конечно, извините, но какой красивый оттенок колготок! Первый раз такое пишу, не могу сдержаться», «Шикарные ножки, Анна, здесь вы хороша», «Какие колготки классные, цвет интересный», — восхитились поклонники Михайловской в комментариях под фото.

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