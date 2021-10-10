Орбакайте мастерски подчеркнула фигуру, представ в Кремле в бархатном комбинезоне с V-образным вырезом

Эта роскошная ткань уже не первый раз привлекает внимание дочери Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте вновь поддержала тренд на бархат, который ранее озвучила Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

больше по теме Правильные линии: Пелагея в царственном образе умело подчеркнула талию при помощи платья Ранее Александр Васильев рекомендовал женщинам обратить внимание на похожие наряды.

Напомним, певица появлялась на светском вечере в розовом силуэтном платье из этой мягкой ткани. А теперь звезда предстала на концерте в Кремле в комбинезоне в крапинку черного цвета. И вновь из бархата.

Наряду с бархатом ведущая фэшн-шоу выделяла в числе трендовых тканей жаккард, парчу, гобелен, шелк.

Отметим, что и о комбинезонах Хромченко тоже высказывалась. По мнению модного эксперта, они хорошо стройнят и удобны тем, что не требуют комплектов. А вот коллега ведущей по шоу Александр Васильев обращал внимание на V-образные вырезы горловины, их он советовал тем дамам, которые хотят зрительно удлинить шею и увеличить в принципе рост. Именно такой вариант оказался на Кристине Орбакайте.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.