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Орбакайте мастерски подчеркнула фигуру, представ в Кремле в бархатном комбинезоне с V-образным вырезом

Эта роскошная ткань уже не первый раз привлекает внимание дочери Аллы Пугачевой.

Орбакайте мастерски подчеркнула фигуру, представ в Кремле в бархатном комбинезоне с V-образным вырезом
Кристина Орбакайте. Фото: Global look press

Кристина Орбакайте вновь поддержала тренд на бархат, который ранее озвучила Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Напомним, певица появлялась на светском вечере в розовом силуэтном платье из этой мягкой ткани. А теперь звезда предстала на концерте в Кремле в комбинезоне в крапинку черного цвета. И вновь из бархата.

Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Наряду с бархатом ведущая фэшн-шоу выделяла в числе трендовых тканей жаккард, парчу, гобелен, шелк.

Отметим, что и о комбинезонах Хромченко тоже высказывалась. По мнению модного эксперта, они хорошо стройнят и удобны тем, что не требуют комплектов. А вот коллега ведущей по шоу Александр Васильев обращал внимание на V-образные вырезы горловины, их он советовал тем дамам, которые хотят зрительно удлинить шею и увеличить в принципе рост. Именно такой вариант оказался на Кристине Орбакайте.

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