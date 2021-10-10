Орбакайте мастерски подчеркнула фигуру, представ в Кремле в бархатном комбинезоне с V-образным вырезом

Кристина Орбакайте вновь поддержала тренд на бархат, который ранее озвучила Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».
Напомним, певица появлялась на светском вечере в розовом силуэтном платье из этой мягкой ткани. А теперь звезда предстала на концерте в Кремле в комбинезоне в крапинку черного цвета. И вновь из бархата.
Наряду с бархатом ведущая фэшн-шоу выделяла в числе трендовых тканей жаккард, парчу, гобелен, шелк.
Отметим, что и о комбинезонах Хромченко тоже высказывалась. По мнению модного эксперта, они хорошо стройнят и удобны тем, что не требуют комплектов. А вот коллега ведущей по шоу Александр Васильев обращал внимание на V-образные вырезы горловины, их он советовал тем дамам, которые хотят зрительно удлинить шею и увеличить в принципе рост. Именно такой вариант оказался на Кристине Орбакайте.
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