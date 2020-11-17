«Замечательный пример»: Васильев назвал два приема, чтобы визуально удлинить шею

Нужно лишь правильно подобрать вырез на одежде и нужный аксессуар.

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили красное платье-костюм с V-образным вырезом и баской, который понравился многим. Он пришелся по душе и героине шоу Оксане и ведущим проекта Эвелине Хромченко и Александру Васильеву.

Историк моды заметил, что фасон наряда выгодно подает фигуру участницы фэшн-эксперимента и раскрыл его секрет.

«Хочу, чтобы все зрительницы обратили внимание на треугольный или V-образный вырез-декольте на этом платье-костюме. Он всегда удлиняет шею, точно так же, как длинные серьги, которые доходят до линии плеч. Это замечательный пример того, как сделать лицо более вытянутым, а шею гораздо более длинной», — рассказал Васильев.

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