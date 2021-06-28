Советовала Хромченко: Жасмин завуалировала объемы фигуры модным комбинезоном в крапушку

Комбинезоны по-прежнему в тренде, об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала. Эти наряды не очень практичны, поскольку не разделимы на топы и брюки, но имеют приятное преимущество – зрительно вытягивают силуэт и стройнят. А если выбрать правильную модель, то эффект визуального похудения можно усилить еще больше.

Ведущая фэшн-проекта настоятельно советовала корпулентным дамам приглядеться к фасонам с широкими брюками или с юбками-брюками. Под ними легко можно спрятать далеко не один лишний килограмм.

Певица Жасмин обладает хорошей фигурой, однако она засветилась на отдыхе именно в таком комбинезоне – том, который способен сделать женщину чуточку стройнее. Артистка выбрала красный наряд в белую крапушку. Этот принт, к слову, тоже является модным.

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