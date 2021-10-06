Лаконично, шикарно: Орбакайте предстала на презентации в бархатном платье по силуэту оттенка «взбесившейся Барби»

Кристина Орбакайте отметилась на презентации косметического бренда в роскошном платье оттенка «взбесившейся Барби». Оно было выполнено из бархата с утрированными подплечиками и пошито по силуэту, подчеркивая изящные линии фигуры певицы и ее тонкую талию.

Розовые тона в настоящий момент на волне популярности, отмечала ранее Эвелина Хромченко, в то же время их никогда не перестанут любить российские женщины, считает ведущая «Модного приговора».

Актуален, по мнению стилиста, и бархат, который сразу создает флер шика. Вместе с ним в моде жаккард, парча и гобелен. Впрочем, простые удобные ткани вроде трикотажа тоже очень востребованы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.