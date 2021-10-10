По моде: Стриженова отметилась на прогулке у озера в трендовых хайтопах и костюме оттенка фуксии

Звезда ТВ постаралась нарядиться на променад и удобно, и в соответствии с актуальными тенденциями.

Екатерина Стриженова предстает перед своими телезрителями обычно в сдержанных классических нарядах – положение обязывает. А вот вне телевизионных камер и объективов репортеров ведущая предпочитает расслабленные луки.

Для прогулки у озера на лоне природы Екатерина Стриженова отметилась в комфортном трикотажном костюме оттенка фуксии.

Ранее Александр Васильев на шоу «Модный приговор» Первого канала говорил о тренде на этот оттенок, а также высказывался об актуальности трикотажных тканей. Он советовал дамам присмотреться к джерси, поскольку этот материал имеет достаточно плотную текстуру, не вытягивается и хорошо смотрится на фигуре.

Кроме того, Стриженова облачилась в актуальные хайтопы. О моде на эти теплые демисезонные кеды ранее говорил стилист Александр Рогов в эфире авторского шоу «Шоп-контент» на YouTube.

Хайтопы сегодня, по словам Рогова, модно сочетать с нарядами любых фэшн-направлений, отнюдь не только спортивных. И являться теперь допустимо в кедах и на работу, и на учебу, и в свет, и, конечно, выходить в них на прогулку.

Отметим, что дополнительно утеплиться Стриженова решила при помощи укороченного пальто синего цвета, примерив его нараспашку.

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