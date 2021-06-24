Привлекает внимание мужчин: Васильев показал, как выглядит модный цвет «шокинг»

На «Модном приговоре» Первого канала представили трендовый брючный костюм для зрелых дам в актуальном оттенке фуксии. В последнее время его очень полюбили россиянки, которые неизменно тяготеют к ярким тонам в одежде.

Александр Васильев заметил, что этот оттенок хоть и популярен в современности, имеет довольно старые корни.

«Яркий цвет фуксии, в котором выполнен брючный костюм нашей героини, в мире моды принято называть цветом «шокинг». Он был изобретен в 1930-е годы очень известным в ту пору парижско-итальянским дизайнером Эльзой Скиапарелли. Эльза употребила этот цвет для того, чтобы привлекать внимание мужчин, у которых настроение не всегда было таким радостным и солнечным», — прокомментировал историк моды.

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