Удобные хайтопы: Рогов показал обувь — хит этой осени, которую можно носить на работу, улицу и даже в свет

Александр Рогов в эфире авторского шоу «Шоп-контент» на YouTube рассказал о трендах этой осени. По словам стилиста, в сезоне очень актуальны кардиганы, наряды в пайетках, розовый цвет и стилевой прием – брюки, заправленные в сапоги. К слову, по-прежнему актуальны казаки, в моду вошли жокейские сапоги, ботфорты на шпильке и плоской подошве.

Также этой осенью в тренде хайтопы — это демисезонные высокие кеды из натуральной или искусственной кожи с застежкой-липучкой и одновременно со шнуровкой. По словам ведущего, на данный момент, эти кеды сейчас самые модные.

Хайтопы относятся к спортивному стилю, однако сегодня, по словам Рогова, его модно миксовать с любыми другими фэшн-направлениями. И являться теперь можно в кедах и на работу, и на учебу, и в свет, и, конечно, выходить в них на прогулку. Александр Рогов представил зрителям образ с трендовыми хайтопами.

«Это самый актуальный лук! Здесь все, что будет в тренде осенью и зимой: это пайетки в сочетании с чем-то вообще неподходящим (с толстовкой, спортивной обувью, бейсболкой), сверху жакет. Вместо жакета можно надеть куртку цвета хаки или парку, все, что угодно. В общем, чем больше вещи не подходят друг другу, тем лучше», — сказал Рогов.

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