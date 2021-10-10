«Очень стройнит»: Стриженова после советов Хромченко примерила двубортный полуприлегающий жакет

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала научила корпулентных дам скрывать свои объемы. Она посоветовала пышным женщинам обратить внимание на двубортные модели одежды и полуприлегающие силуэты. И именно в таком жакете появилась на съемках проекта «Время покажет» главного канала страны Екатерина Стриженова.

«Двубортность всегда очень стройнит», — сказала Хромченко.

Происходит это за счет двух рядков пуговиц, которые визуально делают силуэт более компактным, как бы собирая его в свои рамки.

«Дамы, которые каждый день себе как мантру твердят: «Я жирная, я жирная, я жирная», имейте ввиду — полуприлегающий силуэт полностью решает эти ваши фантомные боли», — также высказывалась ранее ведущая Первого канала.

Отметим, что Екатерина Стриженова предпочла кипельно-белый цвет. Хромченко говорила про светлые оттенки, что это миф, будто они толстят. Тут главное – правильно подобрать силуэт.

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